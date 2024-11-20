أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما في يوم واحد: قصة حب استمرت لسنوات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - احتفلت الفنانان المصريان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما الذي يصادف في 18 نوفمبر، حيث نشرا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رومانسية احتفالاً بهذه المناسبة الخاصة.

احتفال رومانسي على انستغرام:

صورة مشتركة: نشر أحمد حلمي صورة تجمعه بزوجته منى زكي على خاصية القصص المصورة في إنستغرام، وكتب عليها عبارة “عيد ميلاد سعيد” مع خلفية موسيقية مبهجة.

كيكة عيد الميلاد: شارك حلمي صورة أخرى لطبق كيك كتب عليه اسم زوجته “منى” وطبق آخر باسمه، معرباً عن مدى سعادته بهذه المناسبة.

قصة حب استمرت لسنوات:

معجب بفنها: كشف أحمد حلمي في لقاء تلفزيوني سابق عن إعجابه بمنى زكي كممثلة قبل أن يلتقيا، وأن علاقتهما بدأت خلال عملهما الفني المشترك.

زواج ناجح: يعتبر زواج أحمد حلمي ومنى زكي من أنجح الزيجات في الوسط الفني، وقد أثمر عن طفلتين.

رموز الحب في الوسط الفني:

يعدّ الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي من أشهر وأكثر الأزواج المحبوبين في الوسط الفني المصري والعربي، وقد أصبحا رمزاً للحب والوفاء.