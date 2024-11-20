ألفريد شرودر: الشارقة خصم قوي وسنقاتل من أجل الفوز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - تحدث ألفريد شرودر، مدرب النصر، عن مواجهة الشارقة، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال شرودر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “سنواجه خصماً قوياً، ونتوقع مباراة ممتعة للجماهير، ونحن نحترم الخصم، ولكننا سنقاتل بكل قوتنا لتحقيق الفوز في المباراة”.

وأضاف: “خاض النصر مباراتين وديتين أمام بني ياس خلال فترة التوقف الأخيرة، وكنت حريصاً على مشاركة جميع اللاعبين لنفس دقائق اللعب خلالهما، ليصبح لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين للمرحلة المقبلة”.

وأتم: “لا توجد اختلافات بين مباراتنا مع الشارقة الجمعة، ومباراتنا السابقة أمام الفريق نفسه في الكأس، وندرك مدى قوة المنافس، وبما يضمه من لاعبين مميزين في كافة الخطوط”.

ويتواجد النصر في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الشارقة صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة.