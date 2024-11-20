تناول هذه الأطعمة لتحمي نفسك من سرطان القولون

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - تشير الأبحاث الحديثة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب، خاصة في أوروبا، مما يثير القلق بشأن تحول هذا النوع من السرطان، الذي يؤثر على الأنسجة المبطنة للقولون أو المستقيم، إلى أحد الأنواع الأكثر شيوعًا عالميًا وثاني أكبر أسباب وفيات السرطان في الولايات المتحدة.

عادةً ما يبدأ هذا السرطان كنمو غير طبيعي يُعرف بالورم، الذي قد يتطور إلى خلايا سرطانية. يلعب التشخيص المبكر دورًا حاسمًا في العلاج، لكن الوقاية تظل الخطوة الأولى والأكثر أهمية، خاصة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك أفضل الأطعمة التي تساهم في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم:

الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الفواكه (التفاح، الكمثرى، البرتقال) والخضروات (البروكلي، الباذنجان) والبقوليات (الفاصوليا، العدس).

مصادر البروتين الصحية: مثل الأسماك، والدواجن، والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالمغذيات: مثل فيتامين C (الموجود في البرتقال)، فيتامين E (الموجود في اللوز)، والسيلينيوم (الموجود في المكسرات البرازيلية).

الفطر: حيث أظهرت الدراسات أنه قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تعتبر الطفرات الجينية الموروثة، السمنة، وقلة النشاط البدني من العوامل المساهمة في زيادة خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.