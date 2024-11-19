فابيو ليما يحقق رقماً تاريخياً مع المنتخب الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - حفر فابيو ليما، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الإماراتي، بعد أن قاد الأبيض للفوز على قطر، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ليما “سوبر هاتريك” فيما أضاف زميله يحيى الغساني الهدف الخامس.

وأصبح ليما أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” لـ منتخب الإمارات في مباراة رسمية منذ 9 سنوات..

وكان أحمد خليل سجل “سوبر هاتريك” في المباراة التي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة (8-0)، أمام تيمور الشرقية عام 2015، ضمن المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018.

كما أصبح ليما أول لاعب إماراتي يسجل “سوبر هاتريك” للمنتخب في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عبر كل التاريخ منذ المشاركة الأولى في 1986.