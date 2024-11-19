محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

في بداية اللقاء، نقل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى سموه تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سموه تحياته إلى أخيه أمير دولة قطر وأطيب تمنياته لقطر وشعبها الشقيق بدوام التطور والرخاء.

واستعرض سموه ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، ويسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكدا في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى تهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على منع توسيع الصراع بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، بالإضافة إلى معالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري، والذي يضم سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية وعدداً من كبار المسؤولين في دولة قطر.

وكان معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له قد وصلوا في وقت سابق إلى مطار البطين في أبوظبي، حيث كان في استقبالهم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.