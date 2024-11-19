تشابي ألونسو يحدد موعد حسم مستقبله

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الموعد الذي حدده المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، لحسم مستقبله مع باير ليفركوزن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن تشابي ألونسو سيحسم مستقبله في شهر مارس/آذار 2025.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا القرار سيكون بالاتفاق مع مسؤولي النادي الألماني، خاصة وأن العلاقة بينهما رائعة.

وأفادت الصحيفة، أن مستقبل بعض لاعبي باير ليفركوزن سيتحدد بناء على القرار الذي سيتخذه المدرب الإسباني.

وكان ألونسو تولى مسؤولية تدريب الفريق الألماني، صيف 2023، وحقق في موسمه الأول مع الفريق، لقبي الدوري والكأس.