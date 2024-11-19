الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 20-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر غرباً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.