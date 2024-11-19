الفنانة تانيا قسّيس و”دي جي رودج” يُطلقان أغنيةً دعماً لوطنهما لبنان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 مساءً - أطلقت الفنانة تانيا قسّيس بالتّعاون مع “دي جي رودج” أغنية دعمًا لوطنهما لبنان والشّعب الذي يتألّم في ظلّ الحرب التي تُشنّ عليه.

كتب الأغنية كلّ من نبيل أبو عبده و رودج الذي تعاون لأوّل مرّة مع تانيا قسّيس في هذا العمل. أمّا الكليب فقد تضمّن مقتطفات لأماكن خلّابة في لبنان حمل توقيع إيلي برباري.

أمّا كلمات الأغنية فهي: “من لبنان لكلّ العالم سلام/هالأرض رح تبقى كلّها حلا وألوان/‎يا بيروت هواكي راجع/‎وراجع اللي كان/ما يهمّك إنتي مؤلم من الأزمان”. “بيروت، بيروت شمسك ما بتغيب/إنتي نور الدّني/‎إنتي الحبّ، إنتي الحنان/‎من بيروت رح نبقى معك يا لبنان”.

ومن المُقرّر أن تقدّم تانيا ورودج الأغنية لأوّل مرّة معًا في الحفل الخيري الذي سيُقام في دبي -مسرح زعبيل وذلك يوم الثّلاثاء بتاريخ السّادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بالتّعاون مع OneLebanonngo، إذ سيحييه باقة من الفنّانين اللبنانيّين هم: جوزيف عطية، ميشال فاضل، أنطوني توما، تانيا قسيس، دي جي رودج، كما يشارك فيه الإعلاميّ اللبنانيّ وسام بريدي، الذي سيُلقي كلمة خاصّة بهذه المناسبة.سيستمتِع الجمهور خلال الحفل بمزيجٍ من أغاني النّجوم المشاركة، إضافة إلى الأغاني والموسيقى اللبنانيّة الشّعبيّة والوطنيّة، التي تحمل صدىً عميقًا وتقرّب المسافات.