مدرب البرازيل: سنتعامل بحذر مع أوروغواي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - قال دوريفال جونيور، مدرب منتخب البرازيل، إن مباراة البرازيل وأوروغواي ستكون صعبة، لكنه واثق بقدرة منتخبه على تحقيق الانتصار فيها.

وقال دوريفال في المؤتمر الصحفي للمباراة: سنكون أمام مباراة صعبة جداً، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لكي نقدم أفضل مباراة لنا… سنبحث عن أفضل نتيجة ممكنة، لكي نقترب خطوة أخرى من الصدارة.

وأوضح: لست سعيداً بالأداء، بإمكاننا الظهور بشكل أفضل بكثير.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في التصفيات بـ 17 نقطة، بفارق نقطتين خلف أوروغواي.