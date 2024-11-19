تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة الثالثة: مصر تستقبل بوتسوانا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يودّع منتخب مصر منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا باستضافة منتخب بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي بعد أنحجز مكانه في النهائيات التي تستضيفها المغرب في الشهر الأخير من 2025، وذلك عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة تلتقي موريتانيا مع الرأس الأخضر بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة

مصر × الرأس الأخضر 3-0

موريتانيا × بوتسوانا 1-0

بوتسوانا × مصر 0-4

الرأس الأخضر × موريتانيا 2-0

الرأس الأخضر × بوتسوانا 0-1

مصر × موريتانيا 2-0

موريتانيا × مصر 0-1

بوتسوانا × الرأس الأخضر 1-0

بوتسوانا × موريتانيا 1-1

الرأس الأخضر × مصر 1-1

ترتيب المجموعة الثالثة

1- مصر: 13 نقطة (11- 1)- تأهلت

2- بوتسوانا: 7 نقاط (3- 6)

3- الرأس الأخضر: 4 نقاط (3- 6)

4- موريتانيا: 4 نقاط (2- 6)