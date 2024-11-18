مالاوي تودع تصفيات إفريقيا بالفوز على بوركينافاسو

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - فازت مالاوي على بوركينافاسو بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة في تصفيات أمم إفريقيا، المغرب 2025.

سجل أهداف مالاوي جابادينهو مهانجو (د 28) وريشارد مبولو في الدقيقتين (57 و62).

ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير وبقيت بوركينافاسو ثانية بـ 10 نقاط.

ويلعب غداً لحساب المجموعة نفسها منتخبا السنغال وبورندي في آخر مباريات هذه المجموعة والتي تأهل عنها إلى النهائيات منتخبا السنغال وبوركينافاسو.