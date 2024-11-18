خوسيه لانا: المنتخب السوري في تصاعد بياني .. وسنقدم أفضل ما لدينا أمام روسيا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - تحدث خوسيه لانا، مدرب المنتخب السوري، عن جاهزية نسور قاسيون لمواجهة، روسيا، غداً الثلاثاء، في مباراة ودية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب الإسباني: “المباريات الودية لها فائدة كبيرة ولاسيما عندما تكون مع منتخب قوي لأنها تمنح اللاعبين الثقة بالنفس”.

وأضاف: “جميع اللاعبين في جهوزية تامة باستثناء خالد كردغلي الذي تعرض لإصابة وهو قيد التأهيل، وكنت أتمنى إشراك جميع اللاعبين، ولكن التبديلات محددة بستة لاعبين فقط”.

وأكد: “هناك تطور في أسلوب اللعب لدينا وهو في تصاعد بياني في كل معسكر، وهناك تجاوب ممتاز من قبل اللاعبين للأفكار التي نقدمها للوصول لأسلوب اللعب الذي نطمح له”.

وأتم: “المنتخب الروسي من أقوى المنتخبات ولاعبوه يملكون مهارات عالية، وقوة بدنية هائلة وسنقدم أفضل ما لدينا لتكون المباراة رائعة”.

يشار إلى أن هذه المباراة الودية، تأتي ضمن استعدادات المنتخب السوري للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها السعودية.