تعرف على أصغر متسابقة على لقب ملكة جمال الكون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - تألقت الشابة الروسية فالنتينا أليكسييفا في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، حيث كانت أصغر المتسابقات في هذه المنافسة. وقد حصلت على اللقب فيكتوريا كجير ثيلفيغ، ملكة جمال الدنمارك.

فالنتينا، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، جذبت انتباه العالم بعد فوزها بلقب ملكة جمال روسيا، مما أهلها لتمثيل بلدها في هذا الحدث العالمي. وقد تخرجت مؤخرًا من المدرسة الثانوية، ولديها طموحات تتجاوز الأضواء والجمال، حيث تدرس بجد في جامعة بيروغوف الوطنية للبحوث الطبية، حيث تسعى لتحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة أورام.

نجحت فالنتينا في الوصول إلى مرحلة نصف النهائي من بين 130 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

فيما يتعلق بالمسابقة، فقد تنافست أكثر من 120 امرأة على التاج الأيقوني في الحدث الذي أقيم مساء السبت في مدينة مكسيكو. وتمكنت فيكتوريا كجير ثيلفيغ، ملكة جمال الدنمارك، من الفوز بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، متفوقة على منافساتها في مسابقة شهدت العديد من اللحظات المميزة. بينما حصلت ملكة جمال نيجيريا، تشيديما أديتشينا، على المركز الأول كوصيفة أولى.