سلوفينيا: مقتل 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - أفادت الشرطة في سلوفينيا بوفاة 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة صغيرة في شمال شرق البلاد بسبب الضباب الكثيف، وفقاً لوكالة “الأناضول”.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الطائرة، من طراز “سيسنا سكاي هوك”، كانت تقوم برحلة بانورامية في منطقة بريكموري، وتحطمت لاحقاً بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأشار البيان إلى أن الضحايا الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة لم تُكشف هوياتهم، حيث سقطت الطائرة بالقرب من ملعب لكرة القدم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الطائرة كانت من المقرر أن تقل 4 أشخاص، لكن أحدهم قرر عدم الصعود.