اللحمة بالصينية.. وصفة شهية وصحية عالطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - طريقة تحضير اللحمة بالصينية على الطريقة السورية

تُعتبر اللحمة بالصينية من أشهى الأطباق السورية التقليدية، التي تجمع بين النكهة الغنية والقيمة الغذائية العالية. يشتهر هذا الطبق بتنوع مكوناته وسهولة تحضيره، مما يجعله خياراً مثالياً للعائلات التي تبحث عن وجبة لذيذة وصحية في آن واحد.

المكونات

لتحضير هذا الطبق الشهي، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من اللحم المفروم (غنم أو بقر بحسب الرغبة)

3 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة ناعماً

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

حزمة بقدونس مفرومة ناعماً

1/2 كوب من مرق اللحم أو الماء

حبة فلفل حلو (اختياري)

طريقة التحضير

لتحضير اللحمة بالصينية على الطريقة السورية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

في وعاء كبير، امزج اللحم المفروم مع البصل، الطماطم، الثوم، البقدونس، والفلفل الحلو إذا كنت تستخدمه. أضف البهارات، الملح، والفلفل الأسود واخلط جيداً حتى تتجانس المكونات. سخّن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي خليط اللحم في صينية فرن مدهونة بقليل من زيت الزيتون، واضغط عليه برفق ليغطي قاعدة الصينية بالكامل. اسكب مرق اللحم أو الماء على سطح اللحم لتجنب جفافه أثناء الطهي. غطِ الصينية بورق الألمنيوم وضعها في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 30 دقيقة. أزل ورق الألمنيوم واتركها في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية حتى يتحمر الوجه.

نصائح للحصول على طعم مثالي

يمكن إضافة شرائح من البطاطا أو الكوسا مع خليط اللحم للحصول على نكهة إضافية وزيادة القيمة الغذائية للطبق.

تأكد من تجانس المكونات جيداً قبل وضعها في الفرن لضمان توزيع النكهة بشكل متساوٍ.

يُفضَّل تقديم اللحمة بالصينية مع طبق من الأرز أو الخبز العربي لإكمال الوجبة.

تُعد اللحمة بالصينية طبقاً مثالياً لتجمعات العائلة والأصدقاء، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية في آنٍ معاً. استمتع بتحضيرها وتقديمها لأحبائك!