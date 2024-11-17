نشكركم على متابعتكم خبر جربيها.. حيل سحرية لإزالة الحبر عن الكراسي البلاستيكية بسهولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في بعض الأحيان قد تتعرض الكراسي البلاستيكية لظهور بقع الحبر التي يمكن أن تكون مزعجة وصعبة الإزالة. تتسبب بقع الحبر في تشويه مظهر الكرسي، مما يستدعي البحث عن طرق فعالة لتنظيفه.

في هذه المقالة، سنستعرض طرق إزالة الحبر عن الكراسي البلاستيكية باستخدام مواد متوفرة في المنزل.

1. استخدام الكحول الطبي

يُعتبر الكحول الطبي من أكثر الحلول فعالية في إزالة بقع الحبر عن البلاستيك. إليك الخطوات:

– المكونات:

– كحول طبي (70% أو أكثر).

– قطن أو قطعة قماش نظيفة.

– الخطوات:

1. بلل قطعة القطن أو القماش بالكحول الطبي.

2. افرك بلطف على البقعة المتأثرة بالحبر، مع تجنب الضغط الشديد لتفادي خدش السطح.

3. بعد إزالة البقعة، استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء لشطف المنطقة.

4. جفف الكرسي بقطعة قماش جافة.

2. استخدام الخل وصودا الخبز

مزيج الخل وصودا الخبز يُعتبر خيارًا طبيعيًا وآمنًا لإزالة بقع الحبر.

– المكونات:

– خل أبيض.

– صودا خبز.

– وعاء صغير.

– الخطوات:

1. اخلط ملعقة من صودا الخبز مع ملعقتين من الخل في وعاء حتى يتكون معجون.

2. ضع المعجون على البقعة واتركه لمدة 15 دقيقة.

3. استخدم فرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش لفرك البقعة بلطف.

4. اغسل المنطقة بالماء وامسحها بقطعة قماش جافة.

3. استخدام مزيل الطلاء

مزيل الطلاء (الأسيتون) يمكن أن يكون فعالًا، لكن يجب استخدامه بحذر.

– المكونات:

– مزيل طلاء يحتوي على الأسيتون.

– قطعة قماش نظيفة.

– الخطوات:

1. ضع كمية صغيرة من مزيل الطلاء على قطعة القماش.

2. افرك بلطف على البقعة، مع تجنب استخدام الكثير من السائل.

3. بعد إزالة البقعة، اغسل المنطقة بالماء الدافئ وجففها.

4. استخدام معجون الأسنان

يمكن استخدام معجون الأسنان كحل فعال لإزالة بقع الحبر.

– المكونات:

– معجون أسنان (يفضل النوع الأبيض).

– فرشاة أسنان قديمة.

– الخطوات:

1. ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة.

2. استخدم فرشاة الأسنان لفرك المعجون بلطف على البقعة.

3. اترك المعجون لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفه بالماء.

4. جفف الكرسي بقطعة قماش جافة.

5. نصائح إضافية

– اختبار المواد: قبل استخدام أي منتج على الكرسي، يُفضل اختبارها على منطقة صغيرة غير مرئية للتأكد من عدم إحداث أي تلف.

– التعامل بسرعة: كلما تم معالجة بقعة الحبر بسرعة، كانت فرص إزالتها أسهل.

– التجنب من المواد الكيميائية القاسية: تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المذيبات التي يمكن أن تلحق الضرر بالبلاستيك.