قيس اليعقوبي: هناك أمور ستقضي على المنتخب التونسي خلال الفترة المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - أكد قيس اليعقوبي، المدرب المؤقت لمنتخب تونس، أنه لا يطمح للاستمرار بمنصبه بعد نهاية الفترة المؤقتة، مشيراً إلى أن منتخب تونس مهدد بالانهيار خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جامبيا، غداً الاثنين، في الجولة السادسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025.

وقال اليعقوبي في مؤتمر صحفي: “طموحي صفر في الاستمرار مع المنتخب، عشنا أوقاتاً صعبة خلال الفترة الأخيرة، وتعرضنا لضغوطات كبيرة من كل مكان”.

وتابع: “أركز على مباراة جامبيا، بعد الانتهاء منها سأحصل على فترة راحة”.

وأضاف: “أشعر بقلق كبير تجاه ما أشاهده من ازدواجية وحقد تجاه المنتخب، البعض يتحدث عن السحر، والبعض الآخر يسب اللاعبين بشكل متواصل كما حدث في أوقات سابقة مع لاعبين مثل علي معلول وأيمن عبد النور وعصام جمعة”.

وأتم: “الوضع لا يحتمل وعلينا أن نتوقف عن هذه الأمور، التي ستقضي على المنتخب في الفترة المقبلة”.

وكان اليعقوبي تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفاً لمواطنه فوزي البنزرتي، وقاد نسور قرطاج للتأهل إلى البطولة الإفريقية بعد الفوز على مدغشقر بنتيجة 3-2.