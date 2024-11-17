الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 18-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وقد تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر غرباً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.