الكشف عن اتفاق بين الظاهرة رونالدو وبيب جوارديولا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الوجهة المقبلة للمدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي..

جوارديولا ينتهي عقده مع السيتي، مع ختام الموسم الحالي، ولا اتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن جوارديولا لديه اتفاق سري مع رونالدو نازاريو، أسطورة البرازيل، على قيادة منتخب السيليساو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يسعى لجلب جوارديولا إلى البرازيل، عام 2026، أي بعد نهاية كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

يشار إلى أن جوارديولا لم يتولَ مسؤولية تدريب أي منتخب خلال مسيرته، حيث بدأ في برشلونة، ثم بايرن ميونخ، والآن مع مانشستر سيتي منذ عام 2016.