القبض على شخصين بجدة لترويجهما الحشيش المخدر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة من القبض على مقيم باكستاني الجنسية ومواطن سعودي بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر. تم إيقافهما وإجراء التحقيقات اللازمة، وتوجيههما إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في باقي مناطق المملكة، بالإضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.