كيف تتعامل مع إصابة خلع الكتف في المنزل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد خلع الكتف من الإصابات الشائعة التي يمكن أن تحدث نتيجة التعرض لضربة قوية أو السقوط، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو في الحوادث. تتطلب هذه الإصابة عناية طبية فورية لتجنب تفاقم الضرر في الأنسجة المحيطة بالمفصل. ورغم ذلك، هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المنزل لتخفيف الألم والحد من المخاطر حتى وصول المساعدة الطبية.

عند الاشتباه بخلع الكتف، من المهم الامتناع عن محاولة إعادة المفصل إلى مكانه يدويًا، لأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الضرر. يُفضل اتباع الخطوات التالية حتى يتم الحصول على الرعاية الطبية:

-تهدئة المصاب: حافظ على ثبات الكتف المصاب وقلل من حركته لتقليل الألم ومنع حدوث إصابات إضافية.

-استخدام دعم مؤقت: قم بلف قطعة قماش أو منشفة لدعم الذراع المصابة وتثبيتها في وضع مريح.

-تخفيف الألم والتورم: ضع كمادات باردة أو كيس ثلج ملفوف في منشفة على المنطقة المصابة لتقليل التورم والألم.

-استخدام مسكنات الألم: في حال الحاجة، يمكن تقديم مسكن ألم خفيف للمصاب حتى يتمكن من الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك مساعدة المصاب على تحمل الألم وتقليل الأضرار المحتملة حتى يتم تقديم العلاج الطبي اللازم.