دوري الأمم الأوروبية (C4): مقدونيا الشمالية تستقبل جزر فارو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الرابعة من المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

مقدونيا الشمالية التي تأهلت للمستوى الثاني من هذا الدوري، تستقبل منتخب جزر فارو، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت تلعب لاتفيا مع أرمينيا.

النتائج المسجلة في المجموعة (C4)

أرمينيا × لاتفيا 4-1

جزر فارو × مقدونيا الشمالية 1-1

لاتفيا × جزر فارو 1-0

مقدونيا الشمالية × أرمينيا 2-0

لاتفيا × مقدونيا الشمالية 0-3

جزر فارو × أرمينيا 2-2

أرمينيا × مقدونيا الشمالية 0-2

جزر فارو × لاتفيا 1-1

مقدونيا الشمالية × لاتفيا 1-0

أرمينيا × جزر فارو 0-1

ترتيب المجموعة (C4)

1- مقدونيا الشمالية: 13 نقطة (9-1)- تأهلت للمستوى الثاني

2- جزر فارو: 6 نقاط (5-5)

3- أرمينيا: 4 نقاط (6-8)

4- لاتفيا: 4 نقاط (3-9)