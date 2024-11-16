دراسة جديدة.. الجلوس الطويل يمكن أن يسبب أمراض القلب والشيخوخة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - وجدت دراسة جديدة أن أنماط الحياة المستقرة أسوأ للصحة مما كان يعتقد.

حيث يجلس البالغون في المملكة المتحدة 60 ساعة في الأسبوع، و يؤثر الجلوس المطول على التمثيل الغذائي وسكر الدم والضغط وتحلل الدهون.

وكلما كان الجلوس أطول، يكون تأثيره أقوى على علامات الشيخوخة من القلب والتمثيل الغذائي.

وحتى التمارين اليومية لا يمكن أن تحمينا من المخاطر، كما أن الوقوف بمفرده ليس حلا وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.