الدوري البرازيلي: فلامينغو يستقبل أتلتيكو مينيرو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فجر غد الخميس، الساعة 02:00 بتوقيت مكة المكرمة، فلامينغو وأتلتيكو مينيرو في مباراة متأخرة من الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري البرازيلي بكرة القدم.

يدخل فلامينغو هذه المباراة وهو في المركز الخامس بـ 58 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مينيرو في المركز العاشر بـ 41 نقطة.

ويتصدر بوتافوغو ترتيب فرق الدوري البرازيلي بـ 63 نقطة، ويساويه في المركز الثاني فريق فورتاليزا بنفس الرصيد من النقاط، وفي المركز الثالث بالميراس بـ 61 نقطة.