تصفيات أمم إفريقيا- المجموعة العاشرة: الكاميرون في ناميبيا لتأكيد الصدارة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ منتخب الكاميرون ضيفاً على ناميبيا، اليوم الأربعاء، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات أمم إفريقيا بكرة القدم، المغرب 2025.

منتخب الكاميرون ضمنَ تأهله إلى النهائيات الإفريقية، فيما ودّع منتخب ناميبيا المنافسات ولا يملك أي حظوظ بالتأهل، وكل ما يمكن البحث عنه في هذه المباراة هو تأكيد الكاميرون صدارتها لهذه المجموعة.

وفي المباراة الثانية من هذه المجموعة يلعب غداً، الخميس، منتخبا زمبابوي وكينيا في مباراة مفصلية للمنتخبين.

النتائج المسجلة في المجموعة العاشرة

كينيا × زمبابوي 0-0

الكاميرون × ناميبيا 1-0

زمبابوي × الكاميرون 0-0

ناميبيا × كينيا 1-2

ناميبيا × زمبابوي 0-1

الكاميرون × كينيا 4-1

كينيا × الكاميرون 0-1

زمبابوي × ناميبيا 3-1

ترتيب فرق المجموعة العاشرة

1- الكاميرون: 10 نقاط (6- 1)- تأهلت

2- زمبابوي: 8 نقاط (4-1)

3- كينيا: 4 نقاط (3- 6)

4- ناميبيا: دون نقا (2- 7)