بايرن ميونخ يطلب تضحية مالية كبيرة من ليروي ساني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يستهدف بايرن ميونخ تجديد عقد لاعبه الدولي الألماني، ليروي ساني، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ساني مع البافاري، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي ألمانيا” فإن هناك تفاؤل لإتمام الاتفاق، ولكن الأمر يتطلب تضحية مالية من قبل اللاعب الألماني، لتخفيض راتبه.

وأفادت الشبكة، أن بايرن ميونخ يريد منح ليروني ساني راتباً سنوياً لا يتجاوز 4 ملايين يورو، علماً أنه يتقاضى حالياً حوالي 20 مليون يورو سنوياً تتضمن الراتب السنوي والمكافآت (في الحالة المثالية).

ويستهدف ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي الألماني تخفيض رواتب الفريق الحالي، في الصيف المقبل..

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، فإن هناك عدة أندية تترقب الحصول على خدمات ساني يأتي في مقدمتها مانشستر يونايتد وآرسنال.