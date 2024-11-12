فيتامين يُساعدنا على النوم والتخلص من الأرق

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - أهمية الفيتامينات لصحة النوم

تعتبر الفيتامينات من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة عامة جيدة، ومن بين الأمور التي يمكن للفيتامينات أن تؤثر عليها بشكل إيجابي هي جودة النوم. إن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد ليس فقط مهمًا للراحة والتجدد، بل يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

دور الفيتامينات في تحسين جودة النوم

تُظهر الأبحاث أن بعض الفيتامينات والمعادن يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم والتخلص من الأرق. يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين وظائف الهرمونات المرتبطة بالنوم مثل الميلاتونين والسيروتونين.

فيتامينات تساهم في تحسين النوم

فيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن المعروفة بقدرتها على تحسين النوم وتقليل الأرق:

فيتامين د : يرتبط نقص فيتامين د باضطرابات النوم، لذا فإن الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تحسين جودة النوم وزيادة عدد ساعات النوم العميق.

: يرتبط نقص فيتامين د باضطرابات النوم، لذا فإن الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين قد يؤدي إلى تحسين جودة النوم وزيادة عدد ساعات النوم العميق. فيتامين ب6 : يساعد هذا الفيتامين في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما مركبان مهمان لتنظيم النوم. يمكن لزيادة تناول ب6 أن تساعد في تحقيق نوم أفضل وتهدئة الجهاز العصبي.

: يساعد هذا الفيتامين في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما مركبان مهمان لتنظيم النوم. يمكن لزيادة تناول ب6 أن تساعد في تحقيق نوم أفضل وتهدئة الجهاز العصبي. المغنيسيوم : يعمل المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي ويمكن أن يساعد في تحسين النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم.

: يعمل المغنيسيوم على تهدئة الجهاز العصبي ويمكن أن يساعد في تحسين النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم. الكالسيوم: يلعب الكالسيوم دورًا في إنتاج الميلاتونين، الهرمون الذي يعزز النوم الجيد. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن يدعم نومًا مريحًا.

كيفية تضمين هذه الفيتامينات في نظامك الغذائي

للتأكد من حصولك على كميات كافية من هذه الفيتامينات والتحسين من جودة نومك، من المهم تضمين الأطعمة الغنية بهذه العناصر في نظامك الغذائي اليومي. يمكنك محاولة الآتي:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة.

الاعتماد على الدواجن، والموز، والحمص كمصادر غنية بفيتامين ب6.

إدراج المكسرات والخضروات الورقية والأفوكادو في نظامك الغذائي لزيادة تناول المغنيسيوم.

الإكثار من تناول منتجات الألبان والبروكلي للحصول على مزيد من الكالسيوم.

نصائح إضافية لنوم هانئ

إضافة إلى تضمين الفيتامينات في نظامك الغذائي، عليك اتباع عادات صحية أخرى لتحسين جودة نومك. حاول الحفاظ على جدول نوم منتظم، وتهيئة بيئة نوم مريحة، وتقليل استهلاك الكافيين قبل النوم.

بالاهتمام بالصحة الغذائية والفيتامينات، يمكنك تحقيق نوم مريح والتخلص من الأرق، مما ينعكس إيجابًا على حياتك اليومية وصحتك العامة.