11 عبارة سامة تجنبيها مع ابنتك المراهقة لحمايتها من فقدان الثقة بالنفس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

مرحلة المراهقة هي مرحلة حساسة تتشكل فيها شخصية الفتاة وتتبلور هويتها. كما تعتبر المراهقة مرحلة انتقالية صعبة، حيث تشهد الفتاة تغيرات جسدية ونفسية كبيرة. خلال هذه الفترة، تتشكل هويتها وتبدأ في بناء شخصيتها المستقلة. دور الأم هنا بالغ الأهمية، فهي بمثابة الداعم الأول والأقرب لابنتها. ولكن، قد تقع بعض الأمهات في فخ استخدام عبارات غير مناسبة مع بناتهن، مما يؤثر سلبًا على ثقتهن بأنفسهن.

“أنتِ بدأتِ تشبهين أمك” أو “أنتِ تمامًا مثل أبيك”: هذه العبارة قد تحمل دلالات سلبية إذا كانت الأم أو الأب يرون في أنفسهم صفات غير مرغوبة.

“أنتِ سمينة جدًا” أو “أنتِ نحيفة جدًا”: التركيز على المظهر الجسدي بشكل سلبي قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل والشعور بعدم الرضا عن الجسم.

“أنتِ لا تفهمين شيئًا”: التقليل من قدراتها العقلية يجعلها تشعر بالدونية وعدم الأهلية.

“أنتِ متقلبة المزاج دائمًا”: هذه العبارة تقلل من أهمية مشاعرها وتجعلها تشعر بأنها غير طبيعية.

“الفتيات الصالحات لا يفعلن ذلك”: هذه العبارة تضع قيودًا على حريتها وتمنعها من استكشاف نفسها.

“أنتِ لا تستطيعين فعل ذلك”: الشك في قدراتها يجعلها تتردد في تجربة أشياء جديدة.

“لماذا لا تكونين مثل أختك؟”: المقارنة مع الآخرين تجعلها تشعر بأنها غير كافية.

“أنتِ تخجليني”: هذه العبارة تجعلها تشعر بالذنب والخجل من نفسها.

“أنا أعرف ما هو الأفضل لك”: عدم الاستماع إلى رأيها واحترام قراراتها يجعلها تشعر بفقدان السيطرة على حياتها.

“أنتِ كسولة”: هذه العبارة تقلل من جهودها وتجعلها تفقد دافعها.

“لا أحد سيحبك هكذا”: هذه العبارة تزرع في نفسها شعورًا بالوحدة والرفض.

بدلاً من هذه العبارات السلبية، يمكن للأمهات استخدام عبارات إيجابية تشجع بناتهن وتدعم ثقتهن بأنفسهن، مثل:

“أنا فخورة بك”

“أنتِ قادرة على تحقيق أي شيء تريدينه”

“أنا أحبك كما أنتِ”

“أنتِ جميلة جدًا”

“أنا أثق بك”

الاستماع الفعال: خصصي وقتًا للاستماع إلى ابنتك دون مقاطعتها أو الحكم عليها.

التشجيع والدعم: شجعيها على تجربة أشياء جديدة وتطوير مهاراتها.

احترام خصوصيتها: امنحيها مساحة شخصية واحترمي قراراتها.

قدوة إيجابية: كوني قدوة إيجابية لابنتك من خلال احترام نفسك والثقة بقدراتك

ختاماً تذكر أن بناء ثقة المراهقة بالنفس هو عملية مستمرة تتطلب صبرًا وحبًا. من خلال تجنب العبارات السلبية واستخدام عبارات إيجابية، يمكن للأمهات أن يلعبن دورًا حاسمًا في مساعدة بناتهن على النمو والتطور إلى نساء واثقات من أنفسهن.