“مواصلات رأس الخيمة” تطلق منصة “ساير” للتنقل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، منصة “ساير” الذكية التي تعتمد على تقنيات التنقل كخدمة “MaaS”، ما يوفر نظاما متكاملا ومريحا وفعالا لتخطيط وتنظيم رحلات التنقل الجماعي، وذلك لتشجيع النقل الجماعي في الإمارة.

وبحسب “وام”، أكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن إطلاق المنصة سيوفر بوابة ذكية لجميع احتياجات النقل من خلال الجمع بين وسائل النقل المختلفة مثل النقل العام ومشاركة الرحلات والدراجات الكهربائية “السكوتر” في منصة موحدة.

وأضاف أن “ساير” تتيح للمستخدمين التخطيط والحجز والانتقال بكفاءة من أي مكان وصولا إلى وجهتهم النهائية من خلال واجهة واحدة تسهل عليهم التخطيط لمسار رحلاتهم.

وأوضح أن المنصة تغطي حاليا جميع رحلات الحافلات الداخلية وعبر المدن لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة داخل وخارج الإمارة وستشمل مستقبلا خدمات تأجير المركبات.

وبين البلوشي أن مفهوم التنقل كخدمة “MaaS” يعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الخدمات وحلول التنقل والتكامل، وتوفر خيارات ديناميكية تشمل التخطيط والتوجيه والنقل وسداد قيمة الرحلة، كما تساهم في تخفيض زمن وتكلفة التنقل، مشيرا إلى أنه يعتبر مستقبل النقل كونه بديلا ملائما وفعالا من حيث التكلفة ويعزز الاستدامة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، ويهدف إلى دمج خدمات التنقل المختلفة من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام .

وتمتاز منصة “ساير” بسهولة الاستخدام والتصميم البسيط، وتحتوي على واجهة مستخدم رئيسية تسهل عملية التخطيط للرحلة وسداد قيمة التعرفة بكل سهولة.

وستشمل المنصة مستقبلا ميزات إضافية مثل برنامج نقاط الولاء الذي يتيح للمستخدمين جمع النقاط واستبدالها بمكافآت وخدمة الدردشة المباشرة للرد على الاستفسارات الفورية للمستخدمين.