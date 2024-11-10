اتبعيها.. طرق التخلص من الخبز الزائد في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر الخبز من الأطعمة الأساسية التي يتم شراؤها وتحضيرها في كثير من المنازل. ولكن في بعض الأحيان، قد يتراكم كمية كبيرة من الخبز الزائد، وتصبح من الصعب استهلاكها قبل أن تفسد.

في هذه المقالة، سنستعرض طرقًا فعالة للتخلص من الخبز الزائد في منزلك بدلاً من إهداره.

1. تحويله إلى فتات الخبز:

– يمكنك تحويل الخبز الزائد إلى فتات الخبز واستخدامها في العديد من الوصفات مثل الكرات المقلية أو البانيه الخبزية المقرمشة.

– قم بتجفيف الخبز في الفرن على درجة حرارة منخفضة حتى يصبح رقيقًا وهشًا. ثم اطحنه في خلاط طعام أو طحنه باليد للحصول على فتات الخبز. يمكنك تخزينها في علبة محكمة الإغلاق واستخدامها حسب الحاجة.

2. التجميد:

– إذا كان لديك كمية كبيرة من الخبز الزائد، يمكنك تجميده للاستفادة منه لاحقًا.

– قطع الخبز إلى شرائح أو قطع مناسبة وضعها في أكياس تجميد قوية ومحكمة الإغلاق. ثم ضع الأكياس في الفريزر. يمكن استخدام الخبز المجمد لإعداد شطائر سريعة أو تحميصه وتقديمه مع الوجبات.

3. تحضير وصفات أخرى:

– يمكنك استخدام الخبز الزائد في تحضير وصفات أخرى، مثل البودنغ أو الخبز المحمص بالزبدة والثوم. هذه الوصفات تستغل الخبز القديم وتحوله إلى وجبات لذيذة ومغذية.

– قم بقطع الخبز إلى قطع صغيرة واستخدمها في وصفة البودنغ أو اغمسها بالزبدة والثوم واحمصها في الفرن حتى تصبح مقرمشة. يمكنك تناولها كمقبلات لذيذة.

4. التبرع:

– إذا كان لديك كمية كبيرة من الخبز الزائد ولا يمكنك استهلاكها بأي طريقة، فإن التبرع بها يعد خيارًا رائعًا.

– قم بالاتصال بمؤسسات خيرية أو مطابخ اجتماعية في منطقتك واستفسر عما إذا كانوا يقبلون التبرع بالخبز الزائد. قد تكون هناكحاجة للخبز في هذه المؤسسات لإعداد وجبات للمحتاجين.

5. إعادة التدوير:

– يمكنك استخدام الخبز الزائد في إعادة التدوير وتحويله إلى منتجات أخرى مفيدة مثل فتات الخبز المحمصة.

– قم بتحميص الخبز في الفرن حتى يصبح مقرمشًا وهشًا. ثم اطحنه في خلاط طعام للحصول على فتات الخبز المحمصة. يمكنك استخدامها كطبقة علوية للمعكرونة المخبوزة أو الدجاج المقرمش.

6. مشاركته مع الحيوانات الأليفة:

– إذا كان لديك حيوانات أليفة مثل الطيور أو الأرانب، يمكنك إطعامها الخبز الزائد.

– قم بقطع الخبز إلى قطع صغيرة ووضعها في وعاء مناسب للحيوانات الأليفة. ستكون هذه وجبة لذيذة لها وفرصة للتخلص من الخبز الزائد بطريقة مفيدة.