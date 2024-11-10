ولادة فرس نهر قزم مهددة بالانقراض في حديقة حيوان إدنبرة

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - في خبر سار لعشاق الحيوانات والحفاظ على البيئة، أعلنت حديقة حيوان إدنبرة في اسكتلندا عن ولادة أنثى فرس نهر قزم، وهو نوع مهدد بالانقراض. وقد أطلق على المولودة الجديدة اسم “هاجيس”، وهي الآن في صحة جيدة تحت رعاية فريق متخصص.

أهمية هذا الحدث:

تعتبر ولادة فرس نهر قزم في الأسر حدثًا بالغ الأهمية، خاصةً وأن هذا النوع يواجه خطر الانقراض في البرية بسبب فقدان الموائل. ويأمل القائمون على الحديقة أن تساهم “هاجيس” في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على هذا النوع النادر.

“هاجيس” سفيرة لنوعها:

تتوقع حديقة حيوان إدنبرة أن تلعب “هاجيس” دورًا مهمًا في التوعية بوضع فرس النهر القزم، تمامًا مثلما فعلت “مو دينج” في تايلاند التي اكتسبت شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تهديدات تواجه فرس النهر القزم:

يواجه فرس النهر القزم تهديدات عديدة في البرية، بما في ذلك فقدان الموائل، والصيد الجائر، والتغير المناخي. وتقدر أعدادها حاليًا بحوالي 2500 فرد فقط.

جهود الحفاظ على النوع:

تتضافر جهود العديد من المنظمات والحكومات لحماية فرس النهر القزم والحفاظ على بيئته الطبيعية. وتعتبر برامج التربية في حدائق الحيوان جزءًا هامًا من هذه الجهود، حيث تساهم في زيادة أعداد هذا النوع النادر.