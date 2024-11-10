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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 11-11-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائما+ جزئيا أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً، شمالية شرقية – شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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