أضرار تعرض الطفل للشاشات تحت عمر السنتين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - كيف يؤثر استخدام التكنولوجيا على الأطفال الصغار؟

في العصر الرقمي الحديث، أصبح من الصعب للغاية منع الأطفال من التعرض للشاشات. بينما قد تبدو الأجهزة الإلكترونية مفيدة للترفيه والتعليم، فإن لديها تأثيرات سلبية كبيرة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال تحت عمر السنتين. في هذه المقالة، سوف نستعرض بعض الأضرار المحتملة لاستخدام الأطفال الصغار للتكنولوجيا.

التأثير على التطور العقلي والمعرفي

قد يؤثر التعرض المفرط للشاشات على تطور دماغ الطفل في سنواته الأولى. يحتاج الأطفال خلال هذه الفترة إلى التفاعل المباشر مع الأشخاص وتعلم المهارات الاجتماعية والعاطفية من خلال التواصل البشري. استبدال هذا التفاعل بالتفاعل مع الشاشات قد يعيق نموهم العاطفي والمعرفي.

تقليل النشاط البدني وزيادة خطر السمنة

الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات غالباً ما يكون على حساب النشاط البدني. بالنظر إلى أن النشاط البدني ضروري لصحة الأطفال وتطورهم، فإن قضاء وقت طويل أمام الشاشة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة.

تقلل الشاشات من وقت اللعب الحر، الذي هو ضروري للتطور البدني والاجتماعي للطفل.

قد تؤدي الساعات الطويلة أمام الشاشات إلى نمط حياة خامل يتبعه عادات غذائية غير صحية.

اضطرابات النوم

قد تسبب الشاشات اضطرابات في نمط النوم لدى الأطفال الصغار. الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم. الأطفال الذين يتعرضون للشاشات قبل النوم قد يعانون من صعوبة في الاسترخاء والنوم.

نصائح لتقليل استخدام الشاشات

لتقليل الأضرار المحتملة للشاشات، من المهم اتباع بعض النصائح والإرشادات:

تحديد وقت معين للاستخدام ومنع استخدام الشاشات أثناء الوجبات وأوقات النوم.

تشجيع الأنشطة البديلة مثل اللعب البدني والقراءة.

التفاعل والتواصل المباشر مع الطفل لضمان إقامة رابط اجتماعي قوي.

اختيار محتوى عالي الجودة وملائم لعمر الطفل إذا كان لابد من التعرض للشاشات.

في النهاية، تعتبر السنوات الأولى من حياة الطفل جوهرية في تطوره العقلي والجسدي. من المهم مراقبة استخدامه للتكنولوجيا وضمان أن يكون في إطار مدروس ومحدود لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تضر بصحة ونمو الطفل.