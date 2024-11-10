موظفة تستعيد حقها من شركة طردتها لعدم تلقيها لقاح

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - منحت هيئة محلفين فيدرالية مبلغ 12 مليون دولار للموظفة السابقة في شركة BCBSM ليزا دومسكي، التي فُصلت من عملها لرفضها اللقاحات بسبب معتقداتها الدينية.

وعملت دومسكي، وهي متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 100%من وقتها خلال الجائحة و75%عن بُعد قبل الجائحة.

وجادل محاموها بأنها لم تشكل أي خطر على الآخرين وحُرمت من حريتها الدينية.

وحصلت السيدة دومسكي على 10 ملايين دولار أمريكي كتعويضات تأديبية و1.7 مليون دولار أمريكي كأجر مفقود ومليون دولار أمريكي كتعويضات عاطفية.

وتدرس الشركة اتخاذ إجراءات قانونية وقد تستأنف القرار.