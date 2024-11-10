رئيس الدولة يصل الكويت وأمير البلاد في مقدمة مستقبليه

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت الشقيقة اليوم في زيارة دولة.

وبحسب “وام”، كان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله المطار الأميري.

وجرت لصاحب السمو رئيس الدولة، مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لدولتي الإمارات والكويت، كما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، فيما رافق طائرة صاحب السمو رئيس الدولة لدى دخولها أجواء الكويت، سرب من الطائرات العسكرية ترحيباً بزيارته.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع أخيه صاحب السمو أمير الكويت، خلال استراحة في مجلس كبار الزوار في المطار، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع البلدين من أواصر أخوية راسخة.