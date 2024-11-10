مشاكل صحية تزيد خطر الإصابة بالعقم عند الرجال

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - العوامل الصحية المرتبطة بالعقم الذكوري

تعتبر الخصوبة من القضايا الصحية الهامة التي تؤثر على حياة العديد من الأزواج حول العالم. العقم، الذي يُعرف بعدم القدرة على الحمل بعد عام من المحاولات المستمرة دون استخدام وسائل منع الحمل، قد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل. عندما يكون السبب لدى الرجال، فإن هناك عدة مشكلات صحية يمكن أن تعزز خطر الإصابة بالعقم.

الأمراض المزمنة وتأثيرها على الخصوبة

تعد الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤثر سلبًا على خصوبة الرجال. تؤدي هذه الأمراض إلى مضاعفات تؤثر على صحة الأوعية الدموية والأعصاب، مما قد يؤثر على القدرة الجنسية ونوعية السائل المنوي.

السكري: قد يسبب تلف الأعصاب واضطرابات هرمونية تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤثر على تدفق الدم إلى الجهاز التناسلي، مما يضعف القدرة الجنسية.

اضطرابات الهرمونات وعقم الرجال

الهرمونات تلعب دورًا حيويًا في عملية إنتاج الحيوانات المنوية ونضجها. التوازن الهرموني مضطرب يمكن أن يؤدي إلى عقم عند الرجال. مشاكل الغدة النخامية أو الخصيتين يمكن أن تؤثر على مستويات التستوستيرون وبالتالي على عملية تكوين الحيوانات المنوية.

العوامل البيئية وتأثيرها على الصحة الإنجابية

تعتبر العوامل البيئية مثل التعرض للمواد الكيميائية الضارة والتلوث من الأسباب التي قد تزيد من خطر العقم. التعرض للمواد السامة مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة قد يضر بالخلايا المنتجة للحيوانات المنوية.

نمط الحياة غير الصحي

العادات السيئة مثل التدخين، واستهلاك الكحول المفرط، والسمنة، قد تلعب دورًا في تقليل خصوبة الرجال. تؤدي هذه العوامل إلى تغيرات في نوعية وكمية الحيوانات المنوية، مما يقلل من فرص الحمل.

التدخين: يُعتبر عاملًا مساهمًا في تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية.

الإفراط في شرب الكحول: يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية.

السمنة: ترتبط بمستويات منخفضة من التستوستيرون وضعف نوعية السائل المنوي.

الخاتمة

تعتبر صحة الرجال من الأمور الحيوية في زيادة فرص الحمل والإنجاب. من الضروري الانتباه إلى العوامل السلبية التي قد تؤثر على الخصوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نمط الحياة والتقليل من التعرض للمشكلات الصحية المسببة للعقم. زيارة الطبيب المختص يمكن أن توفر الفحوصات اللازمة والتوجيه المناسب لتحقيق أفضل النتائج في علاج أو الوقاية من العقم.