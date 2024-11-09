مدرب الإمارات السابق: لا توجد مجموعة سهلة في بطولة خليجي 26

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - علق مهدي علي، مدرب المنتخب الإماراتي السابق، على قرعة بطولة خليجي 26، مشيراً لعدم وجود مجموعة سهلة.

وأوقعت القرعة التي أقيمت، مساء اليوم، المنتخب الإماراتي في المجموعة الاولى والتي ضمت كلاً من الكويت، عمان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من السعودية، العراق، البحرين واليمن.

وقال مهدي علي في تصريحات تلفزيونية عقب القرعة: “المجموعة الأولى قوية وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة الثانية.. لا توجد أي مجموعة سهلة”.

​​​​​​وأضاف: “وجود المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى، ليس أكثر صعوبة أو سهولة من وجوده في المجموعة الثانية، لأن جميع المنتخبات الخليجية متساوية المستوى”.

جدير بالذكر، أن البطولة تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025 في الكويت.