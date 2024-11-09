مشروبات طفلك: هل هي صحية أم ضارة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - ما هي أفضل المشروبات التي يمكن أن تقدميها لطفلك لتعزيز صحته ومناعته؟ هذا السؤال يشغل بال الكثير من الأمهات. في هذا المقال، سنستعرض أفضل الخيارات وأسوأها لمساعدة طفلك على النمو بشكل صحي وسليم.

أفضل المشروبات للأطفال:

الماء:

لماذا؟ الماء هو المشروب المثالي لترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته. وهو خالٍ من السعرات الحرارية والسكريات.

نصيحة: شجعي طفلك على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

الحليب:

لماذا؟ مصدر غني بالكالسيوم والبروتين الضروريين لنمو العظام والأسنان.

نصيحة: إذا كان طفلك يعاني من حساسية اللاكتوز، يمكن استبداله بحليب اللوز أو الشوفان.

عصائر الفاكهة الطازجة:

لماذا؟ غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

نصيحة: قدمي العصائر الطازجة بدلاً من العصائر المعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

الأعشاب:

لماذا؟ تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتعزيز النوم.

نصيحة: اختري أعشاباً طبيعية خالية من الإضافات.

أسوأ المشروبات للأطفال:

المشروبات الغازية:

لماذا؟ تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما يزيد من خطر السمنة والسكري وأمراض القلب.

مشروبات الطاقة:

لماذا؟ تحتوي على مادة الكافيين ومنبهات أخرى تضر بصحة الأطفال.

المشروبات الرياضية:

لماذا؟ تحتوي على نسبة عالية من السكر والألوان الصناعية، وليست ضرورية للأطفال إلا في حالات نادرة.

الحليب المنكه:

لماذا؟ غني بالسكر المضاف والنكهات الصناعية، مما يزيد من خطر السمنة والتسوس.

نصائح إضافية:

شجعي طفلك على شرب الماء بين الوجبات.

قدمي الفواكه والخضروات الطازجة بدلاً من العصائر.

قومي بإعداد وجبات خفيفة صحية لطفلك تحتوي على الفواكه والخضروات.

حددي من تناول طفلك للمشروبات السكرية والغازية.

استشيري طبيب الأطفال للحصول على نصائح مخصصة لطفلك.

هذا واختيار المشروبات المناسبة لطفلك يلعب دوراً هاماً في تعزيز صحته ونموه. من خلال تقديم المشروبات الصحية وتجنب المشروبات الضارة، يمكنك مساعدة طفلك على بناء نظام مناعة قوي والحفاظ على صحته على المدى الطويل.