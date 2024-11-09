قرعة خليجي 26 .. المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أوقعت قرعة كأس الخليج العربي (خليجي 26) التي أجريت، اليوم السبت، المنتخب الإماراتي ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت أيضاً قطر، الكويت وعمان.

فيما ضمت المجموعة الثانية، كلاً من السعودية، العراق، البحرين واليمن.

وستقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي على أن يلتقي الفائز من المباراتين على اللقب.

وكان المنتخب العراقي قد توج بلقب النسخة الماضية من البطولة (خليجي 25) بعد الفوز على عمان بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية.