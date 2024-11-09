ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - أعلن ريال مدريد، مساء اليوم، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافعه البرازيلي، إيدير ميليتاو، أثناء مواجهة أوساسونا.

ولم يتمكن ميليتاو من إكمال الشوط الأول من المواجهة التي جمعت فريقه أمام أوساسونا، بعد احتكاك داخل منطقة جزاء الخصم، حيث تم استبداله بالمدافع الشاب، راؤول أسينسيو.

وقال ريال مدريد في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى. سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

ومن المتوقع أن يغيب ميليتاو حتى نهاية الموسم الحالي، لتزداد معاناة ريال مدريد على الصعيد الدفاعي..

وكان المدافع البرازيلي غاب عن أغلب فترات الموسم الماضي (2023-2024) بعد أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أيضاً.