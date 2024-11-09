حالات اختناق وتضرر عشرات السيارات جراء حريق هائل في بيروت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اندلع حريق ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة احتراق مولد كهربائي، ما أسفر عن اختناقات وتضرر عشرات السيارات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت بأن الحريق نشب في مولد كهرباء داخل موقف سيارات في شارع الحمراء، مما أدى إلى امتداد النيران إلى العديد من السيارات المتوقفة في المكان والشوارع المجاورة، ما أسفر عن احتراق بعضها وانفجار آخرين، مما أدى إلى اشتعال حريق هائل. وأشارت الوكالة إلى أن أعمدة الدخان الناتجة عن الحريق كانت مرئية من مناطق بعيدة عن بيروت.

انتقلت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحريق، حيث تعمل على السيطرة عليه، رغم الصعوبات التي تواجهها في إخماد النيران.

وأفادت قناة “الجديد” بوجود حالات اختناق جراء الدخان الكثيف المتصاعد من الحريق في منطقة الحمرا.

من جانبه، تابع وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، سير عمليات الإطفاء التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني، وأعطى توجيهاته للإسراع في إخماد الحريق ومنع تمدده إلى السيارات الأخرى والمباني المجاورة.