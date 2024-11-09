«الداخلية»: ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت عن ضبط 20,778 مخالفًا خلال أسبوع.

وبحسب الوزارة، تم تنفيذ حملات من تاريخ 31 أكتوبر 2024 وحتى 6 نوفمبر 2024، أسفرت عن النتائج التالية:

-إجمالي المخالفين: تم ضبط 20,778 مخالفًا، منهم:11,523 مخالفًا لنظام الإقامة، 5,711 مخالفًا لنظام أمن الحدود، 3,544 مخالفًا لنظام العمل

-محاولات العبور غير النظامي: تم ضبط 1,569 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة، 24% منهم من الجنسية اليمنية، 73% من الجنسية الإثيوبية، و3% من جنسيات أخرى.كما تم ضبط 63 شخصًا لمحاولتهم مغادرة المملكة بشكل غير نظامي.

-المتورطون في التهريب والإيواء: تم ضبط 15 شخصًا متورطين في نقل، إيواء، وتشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم.

-الإجراءات المتخذة: تم إخضاع 20,363 وافدًا مخالفًا للإجراءات القانونية، منهم 17,915 رجلًا و2,448 امرأة تم إحالة 12,138 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، في حين تم إحالة 3,128 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم. تم ترحيل 9,254 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهم في تسهيل دخول مخالفين إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم مأوى أو أي مساعدة أخرى، يعرض نفسه لعقوبات شديدة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم في الإيواء، والتشهير به.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من الجرائم الكبيرة التي تخل بالأمن والشرف، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام الخاصة بالبلاغات: (911) في مكة المكرمة، الرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.