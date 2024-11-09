كندة علوش تعلق على اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

علّقت الفنانة كندة علوش على مشاركتها في لجنة تحكيم الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي تم تخصيصها هذا العام للأفلام الفلسطينية.

وفي بيان صحفي، عبّرت علوش عن سعادتها الكبيرة بهذه المشاركة، مؤكدةً أن علاقتها بمهرجان القاهرة السينمائي هي علاقة خاصة وطويلة، سواء كمشاهد أو عضو لجنة تحكيم أو حتى كمشاركة في المهرجان بأفلامها.

وأشارت علوش إلى أن هذه المشاركة تتميز بوجود فيلم “المسافة صفر” للمخرج رشيد مشهراوي، الذي يحمل أهمية خاصة في هذه الدورة. ولفتت إلى أن الفيلم يتناول قصة مجموعة من المخرجين من غزة ما بعد الحرب، حيث يقدم كل منهم رؤيته الخاصة للأحداث من خلال 22 فيلمًا قصيرًا. كما أوضحت أن المنتج جابي خوري سيقدم جوائز هامة للمخرجين المشاركين في هذا المشروع.

واختتمت كندة علوش تصريحها بالتأكيد على أن وجودها في هذه الدورة هو بمثابة تكريم لمخرجي غزة الذين تحدوا الصعوبات والظروف القاسية لإنجاز أعمالهم السينمائية. واعتبرت أن هذا الدعم يمثل تضامنًا مع هؤلاء المبدعين، ويعكس أهمية إيصال أصواتهم إلى العالم من خلال السينما.