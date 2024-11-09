ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم موهبة من جورجيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد دخل في منافسة مع غريمه التقليدي، برشلونة، من أجل الحصول على خدمات إحدى المواهب الدفاعية من جورجيا.

والحديث عن الظهير الأيسر، سابا خاربشافيلي (16 عاماً)، الذي يلعب بصفة أساسية مع فريق دينامو تبليسي الذي شارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “”لاجازيتا ديلو سبورت” فإن اسم اللاعب أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومن بينها ريال مدريد ويظهر في الصورة أيضاً برشلونة.

وأفادت الصحيفة، أن الحالة البدنية الجيدة التي يتمتع بها اللاعب، ونضجه ومهاراته الفنية ومعرفته التكتيكية الكبيرة التي لا تتناسب مع عمره تجعله من أبرز المواهب في جورجيا.