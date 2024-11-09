ماذا يحدث عند النوم بالجوارب؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - فوائد ارتداء الجوارب أثناء النوم

يعتبر النوم بالجوارب من الأمور التي قد تبدو غريبة للبعض، إلا أنها تحمل مجموعة من الفوائد الصحية التي يمكن أن تساهم في تحسين جودة النوم والشعور بالراحة. يمتاز ارتداء الجوارب خلال الليل بتأثيراته الإيجابية على دورة النوم وتنظيم حرارة الجسم.

تحسين الدورة الدموية

من المعروف أن ارتداء الجوارب قبل النوم يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الأطراف، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية مثل برودة الأطراف. عن طريق الحفاظ على دفء القدمين، يمكن للجوارب أن تسهم في توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن من تدفق الدم ويعزز الراحة خلال النوم.

تنظيم حرارة الجسم

يلعب تنظيم حرارة الجسم دورًا حاسمًا في تحقيق نوم مريح وعميق. يؤدي ارتداء الجوارب إلى زيادة درجة حرارة القدمين قليلاً، مما يرسل إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان للنوم. وبدون تقلبات كبيرة في درجة الحرارة، يكون الجسم أكثر قدرة على الدخول في مرحلة النوم العميق بسرعة أكبر.

التأثير على جودة النوم

الجميع يبحث عن تلك الليلة المثالية من النوم الهانئ والعميق. ومن المثير للاهتمام أن الجوارب يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك من خلال:

تقليل استيقاظ الليل بسبب البرد

تقليل فرصة الإصابة بالتشنجات الليلة في الأطراف

زيادة مدة النوم العميق

مساعدة على النوم أسرع

تشير الدراسات إلى أن الأفراد الذين يرتدون الجوارب قبل النوم قد يتمتعون بفرصة النوم أسرع. يحدث ذلك بفضل تأثير الجوارب في تسريع عملية استقرار حرارة الجسم الداخلية، مما يقلل من الوقت اللازم للدخول في النوم.

هل هناك سلبيات؟

بالرغم من الفوائد العديدة لارتداء الجوارب أثناء النوم، ينصح الخبراء ببعض الحذر. قد يؤدي اختيار جوارب من مواد غير مناسبة أو ضيقة جداً إلى تقليل التهوية ورفع حرارة القدمين بدرجة غير مريحة. يُفضل اختيار الجوارب القطنية الناعمة والخفيفة لتحقيق أقصى استفادة من تجربة النوم بالجوارب.

في النهاية، إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين نومك، قد يكون تجربة النوم بالجوارب خطوة بسيطة ومفيدة لتحقيق تلك الراحة التي تسعى إليها.