ليفربول لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل محمد صلاح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول لا يشعر بالقلق بشأن مستقبل نجمه المصري، محمد صلاح.

ويرتبط صلاح بعقد مع الريدز، ينتهي مع ختام الموسم الحالي، ولا اتفاق بشأن التجديد بين الطرفين، حتى الآن.

وبحسب شبكة “فوتبول إنسايدر” الإنكليزي، فإن ليفربول غير قلق من التقارير التي تفيد بموافقة صلاح على الانتقال لنادٍ سعودي.

وأوضحت الشبكة، أن الريدز يعتقد أن تمديد التعاقد هو الخيار الأول لدى محمد صلاح.

خلال الموسم الحالي، شارك محمد صلاح في 16 مباراة بقميص ليفربول، بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 9 آخرين.