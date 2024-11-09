وصفة الهوت شوكليت الأصلية: استمتع بطعم الشوكولاتة الدافئ في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تبحث عن مشروب دافئ ولذيذ ليأخذك في رحلة إلى عالم الشوكولاتة؟ لا تبحث أكثر! الهوت شوكليت هو المشروب المثالي لأيام الشتاء الباردة أو للاسترخاء بعد يوم طويل. وفي هذا المقال، سنشاركك وصفة الهوت شوكليت الأصلية التي ستجعلك تشعر وكأنك في مقهى فاخر.

كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب شوكولاتة داكنة مفرومة (70% كاكاو على الأقل)

ملعقة كبيرة سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

رشة قرفة

رشة فانيليا

تسخين الحليب: ضع الحليب في قدر صغير على نار متوسطة حتى يسخن دون أن يغلي.

إذابة الشوكولاتة: أضف الشوكولاتة المفرومة إلى الحليب الدافئ وقلّب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتتجانس مع الحليب.

نكهة إضافية: أضف السكر والقرفة والفانيليا وقلّب جيدًا لتوزيع النكهات.

التقديم: اسكب الهوت شوكليت في أكواب التقديم وقدميه ساخنًا. يمكنك تزيينه بكريمة مخفوقة أو برشات من مسحوق الكاكاو أو القرفة.