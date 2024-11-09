3 طرق للوقاية من الإصابة بفطريات الأظافر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - فهم فطريات الأظافر وأسبابها

فطريات الأظافر هي مشكلة شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. تسبب هذه الفطريات تغيرات غير مرغوب فيها في لون وملمس الأظافر، مما يجعلها تبدو غير صحية. تتغذى الفطريات على الكيراتين الموجود في الأظافر، ويمكن أن تنتشر بسهولة من ظفر إلى آخر أو حتى إلى الأظافر المجاورة. من هنا تأتي أهمية الوقاية من هذه الفطريات للحفاظ على صحة الأظافر وجمالها.

العناية بالنظافة الشخصية

النظافة الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من فطريات الأظافر. إليك الطريقة التي يمكنك بها تعزيز النظافة الشخصية لتقليل فرص إصابتك بالفطريات:

اغسل قدميك ويديك بانتظام: استخدم الماء الدافئ والصابون لطرد الأوساخ والجراثيم.

جفف أظافرك ومن بين الأصابع بشكل جيد: الفطريات تزدهر في البيئات الرطبة، لذا فإن الحفاظ على جفاف قدميك ويديك يساعد في تقليل احتمال الإصابة.

استخدام أدوات نظيفة: يجب تجنب مشاركة أدوات تقليم الأظافر مع الآخرين، وتعقيمها بين كل استخدام وآخر.

اختيار الأحذية والجوارب المناسبة

الأحذية والجوارب غير المناسبة يمكن أن تساعد في نمو الفطريات وهذا لعدة أسباب منها:

إختيار أحذية تسمح بالتهوية لتجنب تعرق القدمين الزائد.

تفضيل الجوارب القطنية أو المصنوعة من مواد طبيعية لأنها تمتص الرطوبة، مما يساعد في بقاء القدمين جافتين.

تغيير الجوارب بانتظام خاصة عند التعرق أو بعد ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي لا يحافظ فقط على الصحة العامة لجسمك، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في مقاومة الالتهابات الفطرية. إليك بعض النصائح الغذائية:

زيادة تناول الفيتامينات والمعادن مثل الزنك والحديد، حيث تدعم صحة الأظافر.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي، الذي يساعد في تقوية جهاز المناعة.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والمواد المصنعة التي يمكن أن تعزز نمو الفطريات.

احرص على دمج هذه الأساليب في روتينك اليومي للوقاية من فطريات الأظافر والحفاظ على صحة أظافرك وجماليتها على المدى الطويل. باتباعك لهذه النصائح، يمكنك تقليل فرص إصابتك بالفطريات والتمتع بأظافر صحية وقوية.