أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة أوساسونا، اليوم السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو” وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 17:00 بتوقيت أبو ظبي.

ويستهدف الميرنجي الخروج من الحالة السلبية التي يعاني منها مؤخراً، بعد الخسارة أمام برشلونة وميلان..

وقرر أنشيلوتي العودة لأسلوب 4-3-3 مع تواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور، مبابي ورودريجو لقيادة هجوم الفريق.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فران جارسيا، روديجر، ميليتاو، فاسكيز.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.