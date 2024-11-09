4 أشياء تدمر نومك: احذرها في غرفتك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من الأرق أو صعوبة في النوم؟ قد يكون السبب في ذلك بعض العناصر الموجودة في غرفتك والتي تمنعك من الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح. في هذا المقال، سنتعرف على أربعة أشياء لا يجب أن تجدها في غرفة نومك لتتمكن من الاستمتاع بنوم هانئ وصحّي.

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة: الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يخدع دماغك ويجعله يعتقد أنه لا يزال النهار، مما يعيق إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

التلفزيون: مشاهدة التلفزيون قبل النوم تحفز العقل وتجعله أكثر نشاطاً، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم.

وجبات دسمة: تناول وجبات دسمة قبل النوم يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة المعدة، مما يزعج نومك.

المشروبات المنبهة: القهوة والشاي والكولا تحتوي على الكافيين الذي يحفز الجهاز العصبي ويمنعك من النوم.

الماء بكميات كبيرة: شرب كميات كبيرة من الماء قبل النوم يجعلك تستيقظ عدة مرات خلال الليل للذهاب إلى الحمام.

الفوضى: الغرفة الفوضوية تسبب الشعور بالتوتر والقلق، مما يؤثر سلباً على جودة نومك.

الضوضاء: أي نوع من الضوضاء، سواء كانت من الخارج أو من داخل الغرفة، يمكن أن يزعج نومك ويمنعك من الدخول في نوم عميق.

الأعمال: التفكير في مشاكل العمل قبل النوم يزيد من التوتر ويصعب عليك الاسترخاء.

العلاقات: المشاكل العاطفية تؤثر بشكل كبير على جودة النوم.

اجعل غرفة نومك مكاناً للاسترخاء والنوم فقط: تجنب القيام بأي أنشطة أخرى في غرفة النوم مثل العمل أو ممارسة الرياضة.

استخدم إضاءة خافتة ودافئة قبل النوم: الإضاءة الخافتة تساعد على الاسترخاء وإنتاج هرمون الميلاتونين.

احرص على تهوية الغرفة بانتظام: الهواء النقي يساعد على تحسين نوعية النوم.

استخدم سدادات الأذن أو واقيات العين إذا كنت تعيش في بيئة صاخبة أو مضاءة.

مارس تمارين الاسترخاء قبل النوم: مثل اليوجا أو التأمل.

ابتعد عن الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

حدد وقتاً محدداً للنوم والاستيقاظ والالتزم به يومياً.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين جودة نومك والاستيقاظ نشيطاً ومستعداً لمواجهة يوم جديد.